البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة يبحث مع تسييري طبرق عدد من المشاريع

أخبار ليبيا 24 – خاص

بحث صباح اليوم الخميس البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة “U.N.D.P“، مع المجلس التسييري لبلدية طبرق عديد من المشاريع المدعومة من الأمم المتحدة في جميع المجالات التي تهم المواطن .

وتأتي هذه الخطوة بعد إدخال بلدية طبرق ضمن مشاريع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة .

وسوف تختار البلدية المشروعات المهمة والمستعجلة وتحيلها إلى المنظمة للبدء في تنفذها.

وقد حضر اليوم الاجتماع من جانب برنامج الأمم المتحدة محمد شمبش مندوب الصندوق الإنمائي في الأمم المتحدة، ورياض بومطاري من منظمة P.C.I الإنجليزية، والمدرب الدولي المعتمد مازن بوجود، ومن جانب بلدية طبرق حضر عميد البلدية، ووكيل الديوان ومدير مكتب المشروعات.

يشار أن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة قد نفذ العديد من المشاريع في عدد من البلديات الليبية في مجال المياه والصرف الصحي والتعليم.

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