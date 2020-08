البيدجا: معيتيق هو المسؤول عن تهريب البشر في ليبيا

اتهم المهرب الليبي الدولي عبدالرحمن ميلاد، المعروف باسم

“البيدجا”، كافة المنظمات الإنسانية التي تعمل على إنقاذ المهاجرين في عرض

البحر بأنهم مجرد سماسرة، كما وجّه اتهامه لـنائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

غير المعتمدة، أحمد معيتيق بأنه المسؤول عن تهريب البشر في ليبيا.

وقال البيدجا، إنه سيعود إلى العمل بحفر السواحل ومحاربة

الهجرة غير الشرعية متى توفرت له الدعم، مؤكدًا أنه تمكن من إلقاء القبض على جرافة

بها 1200 مهاجر، مشيرًا إلى أن المهاجرين يحشرون

أنفسهم حتى في القوارب المطاطية المعرضة للغرق، وأنه قبض قبل ذلك على قارب مطاطي به

180 شخص.

