بعد الاشتباه بإصابة حالتين بكورونا.. رأس لانوف للنفط تغلق مكتب بنغازي

أعلنت شركة رأس

لانوف لتصنيع النفط والغاز غلق مكتب بنغازي سبعة أيام ابتداء من اليوم الخميس،

للاشتباه في حالتي إصابة بفيروس كورونا.

ونبهت الشركة، في

بيان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بمنع تواجد أي من

العاملين بالمكتب خلال هذه الفترة، باستثناء أفراد الأمن الصناعي، على أن يعقم

المقر بالكامل.

كما أظهرت

البيانات تسجيل 120 وفاة أخرى بالفيروس مما رفع إجمالي الوفيات إلى 7064

