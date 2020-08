أكد وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، أن تدخل تركيا في ليبيا بتقديم الدعم اللوجستي والتدريب الذي قدموه لحكومة الوفاق غير المعتمدة غير المعادلة وقلب الموازين، مشيرا إلى أن هذا التدخل جاء وفقاً للمذكرة الموقعة بين تركيا و حكومة الوفاق غير المعتدلة في نوفمبر 2019.

وأشار آكار في تصريحات صحفية إلى أن ألمانيا كانت قد اقترحت نزع السلاح في سرت والجفرة ووقف إطلاق النار، لافتا إلى أن أنقرة كانت قد أوضحت خلال مشاركتها في مؤتمر برلين أنها تدعم وقف إطلاق النار في ليبيا وعودة العملية السياسية لكن لم يكن هناك التزام، على حد قوله.

وجدد آكار تأكيده على وقوفهم مع وقف إطلاق النار وإعادة تحريك التيار السياسي انطلاقا من وحدة البلد لا تقسيمه إلى جزئين، حسب وصفه.

The post آكار : تدخل تركيا في ليبيا قلب الموازين وندعم اتفاق وقف إطلاق النار appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24