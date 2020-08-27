ميليشيات طرابلس تطلق الرصاص الحي على المتظاهرين

أعلنت مصادر محلية جرح ستة على الأقل في صفوف المتظاهرين جراء إطلاق عناصر تابعة لميليشيات حكومة فايز السراج، الذخيرة الحية على المحتجين في ميدان الشهداء وسط طرابلس.

وأفادت المصادر بأن الميليشيات اختطفت عددا من المتظاهرين في ميدان الشهداء.

وقالت مصادر في داخلية حكومة طرابلس إن المتظاهرين المختطفين تم نقلهم إلى معتقلات خاضعة لميليشيات النواصي وكتيبة حماية طرابلس.

كما أفاد شهود عيان بأن القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني انسحبت من ميدان الشهداء بعد تدخل مسلحين لفض المحتجين.

من جهة أخرى، دعت منظمة العفو الدولية إلى إطلاق سراح ستة محتجين على الأقل اختطفوا عندما أطلق مسلحون الذخيرة الحية لتفريق مظاهرة في طرابلس، عندما احتشد محتجون في طرابلس وأماكن أخرى في غرب ليبيا للتنديد بتدهور الأوضاع الاقتصادية والفساد.

المصدر: وكالة نوفا الإيطالية

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