السباعي: الفساد بلغ مبلغا لا يتمكن تصوره وكل ذلك يتم تحت مسمى الوفاق

قال

عضو مجلس النواب المنشق، علي السباعي، إن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة

فائز السراج استطاع الانفراد بالقرار السياسي في الغرب الليبي، فلا توجد مؤسسة إلا

وله فيها “لوبي” يتبعه وينفذ سياساته، مؤكدًا أنه نتيجة لهذا صارت الدولة

في عجز تام؛ فالكهرباء والماء والسيولة مؤشرات على الفساد.

وأكد

السباعي، أن هذه المؤشرات نتيجة لجزء من الفساد، وليست حقيقته كاملة، لأنه بلغ مبلغًا

لا يتصوره المواطن البسيط، وكل ذلك يتم تحت مسمى الوفاق والدولة المدنية، فمن أراد

الإصلاح عليه أولًا أن يدرك حجمه، حتى يحدد من أين سيبدأ، بحسب تعبيره.

وأوضح

السباعي، أنه يوافق على تنفيذ مطالب وإصلاحات محددة، من قِبَل حكومة طوارئ، مطالبًا

بمحاربة الفساد والمفسدين فهو لا يدعو لرحيل المسؤولين فقط، إنما يدعو لمحاكمتهم فردًا

فردًا قبل رحيلهم.

