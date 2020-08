الجارالله يجدد دعم الكويت لاتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا

أعلن

نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجارالله، اليوم الخميس، تجديد دعم بلاده لاتفاق

وقف إطلاق النار في ليبيا، مشددًا على أن الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا،

سيؤدي إلى إنهاء الصراع الدائر بها، بما يحفظ أمن واستقرار وسيادة ليبيا، وتحقيق تطلعات

الشعب الليبي.

كما

أعرب الجارالله، عن أمل الكويت في التزام كافة الأطراف الليبية بوقف إطلاق النار.

جاء

ذلك خلال اجتماعه مع سفير ليبيا لدى الكويت، سليمان الساحلي، والذي عقد بديوان عام

وزارة الخارجية الكويتية، بحضور مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير

أيهم العمر.

