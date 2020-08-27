تبون يثمن بياني السراج وصالح بشأن وقف القتال

جدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون التأكيد على وقوف الجزائر إلى جانب الشعب الليبي، وثمن ما تضمنته البيانات التي صدرت من قبل رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والتي تؤكد على الحل السياسي للأزمة الليبية، وعلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أسرع وقت ممكن.

من جانبه أعرب السراج عن تقديره لدور الجزائر الداعم المستمر لأمن واستقرار ليبيا، مؤكدا على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الرئيس الجزائري والسراج تناول مستجدات الوضع في ليبيا والعلاقات المشتركة بين البلدين، حسب بيان لمكتب الإعلام بحكومة الوفاق الوطني.

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