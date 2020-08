أعلنت مصادر صحفية، الخميس، أن تركيا تصعد في البحر المتوسط وتمدد عمليات التنقيب قبالة اليونان وقبرص.

