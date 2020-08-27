أكار عن تأسيس قاعدة تركية في ليييا: لا داعي لتضخيم الأمر

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن القوات المسلحة التركية تشرف على تأهيل القوات الليبية في مراكز التدريب التي أنشأتها، داعيا إلى عدم تضخيم الأمر، ردا على سؤال بشأن تأسيس بلاده قاعدة في ليبيا.

وأضاف أن وجود بلاده في ليبيا يسير وفقا للقوانين الدولية والقيم الإنسانية، مؤكدا العزم على مواصلتها، حسب تصريح أدلى به إلى وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، اليوم الخميس

وأشار إلى أن تجاهل الوقائع العلنية وتوجيه الاتهامات الزائفة لتركيا لا يوصل للحقيقة.

اقرأ أيضا: وزير الدفاع التركي: سنواصل دعم وحدة الأراضي الليبية وسيادتها

وفي 17 أغسطس الجاري، زار أكار طرابلس، حيث بحث مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، مستجدات الأوضاع في ليبيا والتحشيد العسكري شرق سرت ومنطقة الجفرة.

وجاءت الزيارة بالتزامن مع حضور وزير الدفاع القطري خالد العطية إلى العاصمة، توجها إلى القيادة الاستشارية للتعاون الأمني ​​الدفاعي والتدريب، التي تم إنشاؤها في نطاق اتفاقية التعاون العسكري الموقعة العام الماضي.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا