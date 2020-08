أعلنت اللجنة

العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراتة، تسجيل 17

حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأوضح مدير عيادة الفرز برأس الطوبة فرج

قزيط، أن إحصائية المترددين على العيادة اليوم الخميس 132 حالة منهم

31 حالة تحويل إلى PCR.،

و17 حالة موجبة، و6 حالات تحويل دخول.

