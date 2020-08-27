جولة تفتيشية على المحلات الغذائية في غدامس

قام مفتشوا قسم الرقابة الداخلية على الاغذية والأدوية بمكتب غدامس، بجولة تفتيشية توعوية استهدفت بعض محلات المواد الغذائية الواقعة داخل نطاق بلدية غدامس للتأكد من مدى مطابقتها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها في محلات الأغذية.

ولاحظ المفتشين خلال جولتهم الانضباطية التامة من قبل التجار وتنفيذ القوانين المنظمة للعمل التجاري والالتزام بالشروط الاساسية في كافة الجوانب وقد تم إعطاء بعض النصائح والتوجيهات بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية وارتداء الكمامات والتنبيه بضرورة حفظ الألبان في المبردات