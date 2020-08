أعلن رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، الخميس، أن تركيا تنتظر من الدول التي تنتهك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة في ليبيا أن تحترم حكومة الوفاق غير المعتمدة وقراراتها

