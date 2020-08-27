ليبيا: منظمة الصحة قلقة من الانتشار السريع لـكورونا في ليبيا

أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها من الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد في ليبيا في وقت تعاني فيه البلاد من نقص حاد في الاختبارات والقدرات المختبرية الخاصة بالكشف عن الفيروس.

وأحصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض إجمالي 11834 حالة إصابة بفيروس كورونا، منها 10472 نشطة، و1152 متعافيا، و210 حالات وفاة، وذلك منذ انتشار الوباء في ليبيا مارس الماضي.

وقالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا، إليزابيث هوف، في بيان: “نشعر بالقلق من الانتشار السريع للفيروس في البلاد،” وأضافت: “بينما ازدادت الحالات الجديدة المسجلة بشكل كبير، لا يزال تتبع الأشخاص المخالطين المرضى أمرًا صعبًا.”

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