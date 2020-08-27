بالفيديو.. ملثمون يقتحمون سفارة ليبيا في بيلاروسيا

أكد القائم بأعمال سفارة ليبيا في بيلاروسيا محمد ستيتة، اليوم الخميس، أن 40 شخصا هاجموا مقر سفارة ليبيا في الساعات الأولى من هذا الصباح.

وقال ستيتة “إن المقتحمون، عبارة «مجموعة إرهابية» مؤلفة من أربعين شخصا بينهم اثنان أو ثلاثة ليبيين هاجمت السفارة قرابة الساعة السادسة صباحا، حيث كان هناك عدد من الأشخاص بينهم دبلوماسيون سابقون يقومون بأعمالهم داخل المبنى”.

وعرض القائم بأعمال سفارة ليبيا في بيلاروسيا، مقطع فيديو سجلته كاميرات المراقبة تظهر بضعة أشخاص، بعضهم ملثمون وقد قفزوا السور إلى داخل مبنى السفارة.

ودعا السلطات في بيلاروسيا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، مناشدا رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو بالتدخل العاجل.

وفي وقت لاحق أعلن ستيتة أن الهجوم انتهى، وأن الأمور تعود تدريجيا إلى طبيعتها داخل مبنى السفارة، موضحا أن السفارة تمثل الحكومة الليبية المنتخبة من مجلس النواب والجيش الليبي، ولم يشر إلى وقوع أضرار جراء الهجوم من عدمه.