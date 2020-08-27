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عضو بالرئاسي يبحث أوضاع مراكز العزل بالمنطقة الجنوبية

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بحث عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد حمزة، العوائق التي تواجه مراكز العزل من جائحة كورونا في المنطقة الجنوبية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده حمزة الأربعاء، بعمداء بلديات الشرقية، وبنت بية ، والغريفة، ورئيس مراكز العزل ببلدية براك الشاطيء بحسب إدارة التواصل بحكومة الوفاق.

وتناول الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، عددًا من القضايا التي تخص المنطقة الجنوبية، وخاصة فيما يتعلق بالخدمات، والتي من شأنها أن تسهم في حل المختنقات التي يعاني منها المواطنون في المنطقة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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