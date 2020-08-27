مجهولون يقتحمون سفارة ليبيا في بيلاروس

أعلن القائم بأعمال سفارة ليبيا في بيلاروس محمد ستيتة، اليوم الخميس، أن 40 شخصا هاجموا مقر سفارة ليبيا في البلاد في الساعات الأولى من هذا الصباح.

ووصف ستيتة المقتحمين بأنهم “مجموعة إرهابية” وقال إنها “مؤلفة من أربعين شخصا بينهم اثنان أو ثلاثة ليبيين هاجمت السفارة قرابة الساعة السادسة صباحا، حيث كان هناك عدد من الأشخاص بينهم دبلوماسيون سابقون يقومون بأعمالهم داخل المبنى”.

وعرض ستيتة مقطع فيديو سجلته كاميرات المراقبة تظهر بضعة أشخاص، بعضهم ملثمون وقد قفزوا السور إلى داخل مبنى السفارة.

ودعا القائم بالأعمال الليبي السلطات في بيلاروس إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، مناشدا رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو بالتدخل العاجل.

وفي وقت لاحق أعلن ستيتة أن الهجوم انتهى، وأن الأمور تعود تدريجيا إلى طبيعتها.

المصدر: RT

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