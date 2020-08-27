“العقوري”: نطالب الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات المفروضة على “عقيلة صالح” منذ 2016

بحث رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، خلال اتصال هاتفي مع “الآن بوجيا” رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، آخر التطورات السياسية في ليبيا.

وتركزت المحادثات على مناقشة قضايا عدة أهمها العلاقات والمشاريع المشتركة بين الجانبين وأهمية التنسيق المشترك بينهما.

ومن جانبه أكد “العقوري” أهمية دور الاتحاد الأوروبي، لدعم استقرار ليبيا وحرص مجلس النواب على التنسيق المستمر معه، كما طالب “العقوري” برفع العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي منذ عام 2016 على رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.

وبدوره شدد “بوجيا” على دور مجلس النواب باعتباره السلطة الشرعية المنتخبة، كما استعرض المجهودات التي يبذلها الاتحاد الأوروبي مجددا ورفضه لأي تواجد أجنبي على الأراضي الليبية.