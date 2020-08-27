تركيا قد تنشر "إس-400" في ليبيا… فهل ستنقلب قواعد الاشتباك؟

أصبحت ليبيا على موعد جديد مع ملفات أزموية جديدة، قد يصبح الحل السياسي لها أبعد من أي وقت مضى.

وتتعاظم الهواجس الداخلية والخارجية بعد أن كشفت وسائل إعلام قريبة من الحكومة التركية، معلومات عن احتمال نشر منظومة صواريخ «إس 400» الروسية في ليبيا وقبرص، وذلك فيما يبدو تجنباً لعقوبات أمريكية محتملة.

أما سياسياً، فتتواصل المظاهرات في طرابلس العاصمة إحتجاجاً على تدهور الأوضاع المعيشية وانتشار الفساد وانقطاع الخدمات كالكهرباء والماء.

النائب في البرلمان الليبي، محمد العباني، اعتبر أن التعامل مع التدخل التركي في ليبيا يجب أن يكون عبر استخدام مجلس الأمن للفصل السابع، لوضع حد لـ “تطاول أنقرة على السيادة الليبية، بما فيها توقيع إتفاقيات غير قانونية مع حكومة غير معترف بها شعبياً” – حسب تعبيره.

وشدد النائب الليبي في مقابلة عبر “بانوراما”، على أن “حكومة الوفاق لم تحصل على ثقة البرلمان”، ووهي عاجزو عن تقديم أية خدمات للمواطن الليبي”، معتبراً أن الخلاص يكمن في “خروج هذه الحكومة من المشهد السياسي في البلاد”.

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

التفاصيل في الملف الصوتي.