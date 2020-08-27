الثني يطلع المستشار صالح على الأوضاع الخدمية للمواطن

بحث رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أمس بمكتبه في مدينة القبة مع رئيس الحكومة عبد الله الثني، الأوضاع الخدمية التي تمس الحياة اليومية للمواطن بكافة المدن والمناطق، وفي مقدمتها القطاع الصحي وتطورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا، وتوفر الأدوية، ومشاكل انقطاع التيار الكهربائي.

الاجتماع الذي حضره وزير الصناعة السنوسي صالح، اطلع فيه المستشار صالح على مخزون السلع التموينية، حيث أكد الثني توفرها بما يكفي حتى شهر فبراير من العام القادم، إضافة إلى التغلب على مشكلة الكهرباء اعتبارا من الأحد القادم من خلال توفير الغاز لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية.

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