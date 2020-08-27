صنع الله يبحث أوضاع القطاع مع رئيس “توتال”

ناقش رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله مع الرئيس التنفيذي لشركة توتال باتريك بويانيه، الثلاثاء، في اجتماع عبر تقنية الفيديو عن بُعد تطورات الأوضاع في ليبيا بعد زيادة حدة التوتر والصراعات في البلاد وانهيار سوق النفط.

ومن جهته قال صنع الله إن الصراع الدائر على المنشآت النفطية هو صراع دولي سياسي أكثر من كونه نزاعا ليبيا داخليا حول توزيع الإيرادات، مشيرا إلى وجود العديد من الدول التي تستفيد ماليا من غياب النفط الليبي عن السوق العالمية.

وأضاف رئيس المؤسسة أن المواطن الليبي هو المتضرر الأكبر من هذه الإغلاقات. ومن جانبه أثنى بويانيه بدور الوطنية للنفط واستمرارها في إنتاج وتصدير النفط والغاز، معرباً في الوقت نفسه عن قلقه من الوجود العسكري حول المنشآت والموانئ النفطية.

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