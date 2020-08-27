معيتيق يبحث المشكلات الخدمية بعدد من البلديات

التقى النائب برئاسة مجلس الوزراء أحمد معيتيق، اليوم الخميس عمداء بلديات كل من “العزيزية، السواني، الناصرية، العامرية، المعمورة، الزهراء، الماية”، بحضور النائبان عن منطقة ورشفانة على كشير، مصباح البدوي.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء استعراض المشاكل والصعوبات التي أدت لتدني مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين في جميع المجالات، لاسيما النقص الحاد في مياه الشرب، ومشاكل الصرف الصحي.

وتناول اللقاء الأضرار التي تعرضت لها المناطق جراء اشتباكات العاصمة طرابلس منها المباني الإدارية والخدمية في منطقة العزيزية، والتأكيد على سرعة صيانتها، واستكمال مركز العزل نظرا لحاجة سكان المنطقة لخدماته لإيواء المصابين بفيروس كورونا.

وأكد معيتيق ضرورة العمل على تذليل المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات لسكان مناطق ورشفانة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.