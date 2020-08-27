المسماري يتهم حكومة الوفاق باستخدام «المليشيات» لقمع التظاهرات في طرابلس

اتهم الناطق باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، حكومة الوفاق الوطني، باستخدام «المليشيات» لمواجهة وقمع التظاهرات الشعبية التي اندلعت منذ أيام في العامة طرابلس احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وتفشي الفساد في مؤسسات الدولة، معلنا ترحيبه «بأي حراك شعبي سلمي» في ليبيا.

وقال المسماري في تصريح أدلى به إلى وكالة «سبوتنيك» الروسية، اليوم الخميس، «نتابع ما يحدث في طرابلس ونرحب بأي حراك شعبي سلمي بالتأكيد، ونرحب كذلك بمساحة من الحرية لكل مواطن ليبي ليعبر عن ما في خاطره من ملاحظات».

وأضاف «ما يهمنا أكثر هو القمع الذي خرج بعد شعارات كانت ترفع في طرابلس عن الدولة المدنية، فوجدنا نفس الميليشيات التي كانت تدعي هذا النهج هي من تقوم بعمليات قنص المتظاهرين والتعدي على المتظاهرين»، معتبرا أن «هناك الآن مؤامرة أخرى لاستغلال هذه المظاهرة لمآرب سياسية أخرى».

وعن تأثير التظاهرات على الأرض وإمكانية إسقاط المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق، قال المسماري إن «أي تظاهر في أي دولة من دول العالم عندما يكون على مبادئ صادقة وقوية بالتأكيد سوف تسقط الحكومة وتسقط كل شيء»، لافتا إلى أن «كل الحركات الأخيرة في العالم أتت عبر ثورات الربيع العربي، الثورة في السودان وفي كثير من الدول لازالت تعاني من هذه الثورات حتى في أوربا لديها تأثير قوي وتغير في قرارات على مستوى الرئاسات، مثال ما حدث في فرنسا وفي أمريكا أخيراً مظاهرات السود (حياة السوداء مهمة)».

ورأى المسماري أن التظاهرات «دائما لها وقع ولكن إذا كانت مبنية على أهداف حقيقية وطنية مبنية على حب التضحية من أجل هذه الأهداف، ستكون لها نتائج إيجابية لصالح المواطن»، مبينا أن «أقل هذه الإيجابيات في ليبيا، أن المسؤول يعرف أن خلفه شعب قوي يستطيع أن يقدمه للمحاسبة في أي لحظة».

وعلق المسماري على كلمة رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، من التظاهرات في طرابلس معتبرا أنها «كانت كلمة المرتبك المهزوم»، وأنه «على ما يبدوا أنه لم يفهم الكلمة بشكل جيد»، لأن «الكلمة كتبت له، ولم يستطيع ولم يفهم الموقف الحاصل في طرابلس».

وأضاف أن السراج «يحاول خداع المتظاهرين في طرابلس»، لأنه «يتوقع أن هؤلاء المتظاهرين خرجوا من أجل الكهرباء، صحيح خرجوا من أجل الكهرباء، ولكن خرجوا أيضا من أجل الفساد الموجود في الكهرباء، الفساد الموجود في الحكومة».

ورأى المسماري، أن على السراج «أن ينظر إلى الشارع قبل أن يخرج في كلمة»، و«أن ينظر إلى الشعارات والصور المرفوعة حتى يستطيع أن يحدد الموقف الصحيح»، واصفا خروجه وكلمته أول أمس بأنه «خروج ليس برئيس دولة» وأن كلمته «كلمة غير موفقه على الإطلاق نهائيا».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا