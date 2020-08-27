مصرع جندي تركي في ليبيا

أعلنت وزارة الدفاع التركية مصرع رقيب في الجيش التركي، والذي يعمل ضمن قوات الدفاع الجوي في العاصمة الليبية طرابلس.

ونشرت الوزارة تغريدة على حسابها على «تويتر» نعياً للجندي الذي يُدعى بلال يلمز، وهو برتبة رقيب ويعمل في وحدة الدفاع الجوي في طرابلس.

وقال وزير الدفاع خلوصي أكار في برقية: «لقد مرض زميلنا في أثناء عمله في طرابلس ونُقل على الفور إلى المستشفى، لكن لم تلفح جهود إنقاذه رغم كل التدخلات»، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

ولم تكشف الوزارة عن أسباب مصرع الجندي.

وتدعم تركيا حكومة «الوفاق» عسكرياً وزودتها بأسلحة ومقاتلين من المرتزقة جلبتهم من سوريا، وأقامت قواعد لها في غرب ليبيا بموجب مذكرة تفاهم للتعاون الأمني والعسكري وقّعتها معها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 في إسطنبول.