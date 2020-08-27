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مصرع جندي تركي في ليبيا

تم النشر منذُ 55 دقيقة
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مصدر الخبر / جريدة الشرق الاوسط
جريدة الشرق الاوسط
مصدر الخبر / جريدة الشرق الاوسط

أعلنت وزارة الدفاع التركية مصرع رقيب في الجيش التركي، والذي يعمل ضمن قوات الدفاع الجوي في العاصمة الليبية طرابلس.
ونشرت الوزارة تغريدة على حسابها على «تويتر» نعياً للجندي الذي يُدعى بلال يلمز، وهو برتبة رقيب ويعمل في وحدة الدفاع الجوي في طرابلس.
وقال وزير الدفاع خلوصي أكار في برقية: «لقد مرض زميلنا في أثناء عمله في طرابلس ونُقل على الفور إلى المستشفى، لكن لم تلفح جهود إنقاذه رغم كل التدخلات»، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.
ولم تكشف الوزارة عن أسباب مصرع الجندي.
وتدعم تركيا حكومة «الوفاق» عسكرياً وزودتها بأسلحة ومقاتلين من المرتزقة جلبتهم من سوريا، وأقامت قواعد لها في غرب ليبيا بموجب مذكرة تفاهم للتعاون الأمني والعسكري وقّعتها معها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 في إسطنبول.

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جريدة الشرق الاوسط

جريدة الشرق الاوسط

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  • لماذا الاعلان عن مقتل جندى تركى الان بعد ان تم التكتم على مقتل العشرات من قبل هل هى وسيلة للتمهيد للهروب من المستنقع التركى بعد غضب الشعب من نهب الاتراك لثروته وسيتحول الغضب الى كفاح مسلح لن يتحملوه خاصة مع فرار الامريكان من العراق وافغانستان بعد تكبدهم خسائر هناك فاى احتلال مصيره الزوال

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