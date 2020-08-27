هذا ما قالته الخارجية الروسية بشأن وقف إطلاق النار في ليبيا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن تصريحات أطراف النزاع في ليبيا بشأن تطبيق وقف إطلاق النار مشجعة، حيث تدعو موسكو إلى إنهاء الأعمال العدائية بشكل عاجل.

وقالت المتحدثة في إفادة اليوم الخميس: “التصريحات الأخيرة التي أدلى بها رئيس حكومة الوفاق الوطني ورئيس مجلس النواب تثير بعض التفاؤل. ندعو الأطراف إلى الانطلاق الفوري للمحادثات الليبية في إطار الآليات التي أنشأتها قرارات مؤتمر برلين بشأن ليبيا في 19 يناير من هذا العام والتي أقرها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2510” بحسب وكالة سبوتنيك.

وذكّرت زاخاروفا بأن موسكو مقتنعة بعدم وجود بديل عن تسوية سياسية للأزمة الليبية وتدعو إلى إقامة نظام مستقر لوقف الأعمال العدائية في ليبيا.

وكان رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، أعلن في 21 أغسطس وقفاً فورياً لإطلاق النار وتعليق جميع العمليات العسكرية في البلاد وفي اليوم نفسه، أدلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ، ببيان دعا فيه إلى هدنة في البلاد وأعرب عن أمله في أن “تجعل الهدنة مدينة سرت المقر المؤقت للمجلس الرئاسي الليبي الجديد”.