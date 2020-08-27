المسماري يكشف حقيقة استهداف التشكيلات المسلحة غرب سرت

نفى الناطق باسم الجيش أحمد المسماري ما تردد من أنباء بشأن قيام وحدات من القوات المسلحة باستهداف التشكيلات المسلحة في منطقة العمليات غرب سرت بالمدفعية .

وأكد المسماري في بيان له التزام قوات الجيش بوقف إطلاق النار المعلن يوم 8 يونيو الماضي.

وأوضح المسماري أن هدف “المليشيات من نشر مثل هذه الأخبار الكاذبة هو تبرير ما ستقوم به من عمليات عدائية ضد قوات” الجيش للتغطية على المظاهرات الشعبية الرافضة لاستمرار حكومة الوفاق والغزو التركي ومرتزقته “والمليشيات الإجرامية التي تسيطر على العاصمة طرابلس”.