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المرعاش: الليبيون يشعرون أنّهم مواطنون من الدرجة الثانية بعد وصول الأتراك والمرتزقة السوريين إلى بلادهم

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – توقع المحلل السياسي كامل مرعاش توسُّع رقعة الاحتجاجات العنيفة في طرابلس خصوصاً من قِبل فئة الشباب الذين يشعرون بفقدان الأمل بأي مستقبل في ليبيا مع وجود الفساد وتمتع الأتراك والمرتزقة السوريين بخيرات البلاد وحرمان شبابها من خيرات بلادهم.

مرعاش وفي تصريح لموقع “كيوبوست” اليوم الخميس أضاف أن عددًا كبيرًا من الليبيين باتوا يشعرون أنّ بلادهم تم بيعها إلى تركيا من قِبل حكومة السراج، وأنهم أصبحوا مواطنين من الدرجة الثانية مع وجود الأتراك والمرتزقة السوريين على التراب الليبي، بالتزامن مع حملة نهب ممنهج تقوم بها حكومة السراج وقادة الميليشيات والوزراء لأموال ليبيا وتحويلها مباشرة إلى تركيا.

وتابع :”إن ما حدث في الواقع هو أن عناصر ميليشياوية تتبع وزير الداخلية فتحي باشاغا، أطلقت النار على العزل، وحديثه عن مندسين ليس سوى حجة لكي يقبض على الشباب الذين شاركوا في هذه الاحتجاجات الاجتماعية، والتي لا تحمل أي توجه سياسي”.

 

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • المصيبة ان المجتمع الدولى الفاسد المعادى للاسلام وجد ضالته فى الاخوان لتشويه صورة الاسلام واظهاره بمظهر دموى عكس حقيقته دينا قيما رسالته رحمة للعالمين ولو وصلت الصورة الحقيقية للاسلام الصحيح لدخلوا فى دين الله افواجا وهذا يشكل خطرا على الصهاينة المسيطربن على الاقتصاد والاعلام الدولى لهذا نرى توظيف الاعلام العالمى لقلب الحقائق ودعم الجماعات الارهابية المسيئة للاسلام

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