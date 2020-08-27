خارجية بيلاروسيا: لن نتدخل في الشؤون الداخلية للبعثة الدبلوماسية الليبية

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية في بيلاروسيا، أناتولي غلاز، اليوم الخميس، أنه وفقا لمعايير القانون الدولي، فإن بلاده لن تتدخل في الشؤون الداخلية للبعثة الدبلوماسية الليبية، لكنها أبلغت المسؤولين هناك بشأن المسؤولية التي تترتب عن التسبب في تهديد الأمن العام.

وقال المتحدث، في تعليقه على حادث الهجوم على السفارة الليبية “وزارة الخارجية تتابع الوضع في محيط السفارة الليبية في مينسك عن كثب الجانب البيلاروسي، ووفقا للمعايير الدولية، لا يستطيع ولن يتدخل في الشؤون الداخلية للبعثات الدبلوماسية الأجنبية” بحسب وكالة سبوتنيك.

وأكد المتحدث أن “أي تصرف من هذا النوع يخالف النظام العام ويعارض معاهدة فيينا”، مشيرا إلى أن “تم إبلاغ كبار الدبلوماسيين بالسفارة الليبية بشأن المسؤولية التي تترتب عن التسبب بتصرفاتهم في تهديد للأمن العام. كما توجهت وزارة الخارجية لوزارة الداخلية البيلاروسية بطلب لتعزيز حماية الأمن العام في منطقة البعثة الدبلوماسية الليبية”.

وأكد القائم بأعمال السفارة الليبية لدى بيلاروس، محمد استيته، في وقت سابق من اليوم، أن أشخاصا محسوبين على حكومة الوفاق الليبية، قد هاجموا مبنى السفارة والعاملين فيها مشيرا إلى أنه تعرض للضرب على يد المهاجمين.