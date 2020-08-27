الرعيض يؤكّد على ضرورة إجراء الإصلاح الاقتصادي والمالي في ليبيا بشكل سريع

ليبيا – قال عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة محمد الرعيض إنّ ورشة العمل التي أقامتها اللجنة بعنوان “سير برنامج الإصلاحات الاقتصادية وتحديات التنفيذ”، عقدت بإصرار من لجنة الاقتصاد والتجارة والاستثمار والمالية لضرورة الإصلاح الاقتصادي والمالي في ليبيا بشكل سريع.

الرعيض أشار خلال تصريح خاص أذيع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد، إلى أنّ البرلمان أراد جمع الجهات التابعة له وللحكومة لمناقشة كافة الأمور التي تتعلّق بالإصلاحات الاقتصادية وضرورة تفعيلها، لأنّ هناك العديد من اللجان والمقترحات والمشاريع الإصلاحية التي تمَّ إقرارها من مجلس الوزراء دون تطبيقها.

ولفت إلى أنّ الهدف من الاجتماع هو البدء في الإصلاح وضرورة اتخاذ قرارات سريعة و قوية لإصلاح أمور البنك المركزي من ناحية سعر الصرف والقضاء على السوق الموازي، وتغيير سعر المحروقات لتوفرها في كل الأماكن بسعر موحد، مبينًا أنهم يطالبون بتخفيض سعر الوقود وبيع النافطة في ليبيا لدينار و ربع حتى تصل لكلّ مواطن ليبي للتخلّص من إهدار المال العام.

ونوّه إلى أنّ أهم المواضيع التي ستتناولها الورشة هي الإدارة المحلّية وتقسيم ليبيا لمحافظات وأقاليم اقتصادية، حتى يتم توزيع الموارد الاقتصادية على كلّ المناطق وتنزيل الاختصاصات للمحافظات ومن ثمّ للبلديات حتى تدار الأموال بالشكل الصحيح.

كما اختتم حديثه قائلًا: “الكثير متخوّف في حال زيادة أو تغيير سعر الصرف، المواطن سيتضرّر لكن بالعكس إذا ما زدنا سعر الوقود السيولة ستتوفر؛ لأن السيولة الآن يأخذها المهربون بالمليارات، وحينها ستعود لشركة البريقة ومن ثمّ للمصارف وتعطى للمواطن، حتى علاوة العائلة أو الدعم النقدي بدل السلعي سيكون متاحًا من خلال بيع سعر الوقود بالسعر الصحيح”.

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