اتهامات للرئاسي بخطف 300 شاب من المتظاهرين

أخبار ليبيا24

اتهم المتحدث باسم حراك همة شباب، أحمد أبو عرقوب، اليوم الخميس، جماعات مسلحة تابعة للمجلس الرئاسي باختطاف 300 شاب من المتظاهرين إلى أماكن غير معلومة.

وقال أبوعرقوب، في تغريدة على تويتر، “أكثر من ثلاثمئة شاب مختطف من عصابات مسلحة تتبع المجلس الرئاسي لأنهم تظاهروا لأجل حقوقهم وحقوق الشعب الليبي”.

وناشد أبوعرقوب، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وجمعية الهلال الأحمر، بالتدخل للكشف عن أماكن احتجاز المتظاهرين السلميين في طرابلس.

وأعرب أبوعرقوب، عن رفض الحراك لقمع التظاهرات السلمية، مطالبًا بإنهاء الانقسام وتوحيد الدولة.

وجدد المتحدث باسم حراك همة شباب، التأكيد على أن التظاهرات ستظل سلمية رغم محاولات تحويل مسارها، داعيًا النقابات ومؤسسات المجتمع المدني في جميع المدن للانضمام إلى الحراك.

ووجهت قوات حكومة الوفاق، ليل الأربعاء، فوهات بنادقها وأطلقت الرصاص الحي في اتجاه متظاهرين جرى تطويقهم بسيارات مسلحة وسط ميدان الشهداء في طرابلس.

ووثقت مقاطع مسلجة، جرى تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، إطلاق الرصاص الحي الكثيف على المتظاهرين، الذين واصلوا احتجاجاتهم السلمية.

وخرج المتظاهرين في طرابلس للاحتجاج على تدهور الأوضاع الاقتصادية والفساد، فيما ذكرت تقارير اختطاف العديد منهم من قبل جماعات مسلحة ترتدي ملابس عسكرية.

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