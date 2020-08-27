«المسماري»: وحدات الجيش لم تستهدف المليشيات غرب سرت.. وملتزمون بوقف إطلاق النار

نفى اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، اليوم الخميس، الأخبار المتداولة بشأن استهداف الجيش لتمركزات للمليشيات في منطقة العمليات غرب سرت بالمدفعية .

وقال المسماري، في إيجاز صحفي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تناقلت خبرا كاذبا مفاده قيام وحدات القوات المسلحة العربية الليبية باستهداف المليشيات في منطقة العمليات غرب سرت بالمدفعية .

وأكد “المسماري أن هذه الأخبار غير صحيحة وتنفيها القيادة العامة نفيا قاطعا، وتؤكد التزامنا بوقف إطلاق النار المعلن في 8 يونيو الماضي.

ولفت الناطق باسم الجيش الليبي، إلى أن المليشيات غايتها نشر مثل هذه الأخبار الكاذبة لتبرير لما ستقوم به من عمليات عدائية ضد قواتنا وللتغطية على المظاهرات الشعبية الرافضة لاستمرار حكومة السراج ومرتزقته والغزو التركي والمليشيات الإجرامية التي تسيطر على العاصمة طرابلس.