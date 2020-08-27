اتفاق على إطلاق حملات أمنية في طبرق الأسبوع القادم

اتفقت منطقة طبرق العسكرية والمجلس التسييري للبلدية ومديرية الأمن، اليوم الخميس، على إطلاق حملات أمنية في المنطقة اعتبارا من الأسبوع القادم، وفق ما أعلنه المجلس البلدي طبرق عبر صفحته على «فيسبوك».

جاء الاتفاق خلال اجتماع أمني عقد صباح اليوم بقاعدة طبرق البحرية ضم آمر منطقة طبرق العسكرية، اللواء سالم الرفادي، ومدير الأمن، العميد عبدالمولى ونيس، ورئيس المجلس التسييري للبلدية، فرج بوالخطابية، بحضور آمر قاعدة طبرق البحرية، اللواء ناجي بوعلوية، وعضو المجلس التسييري للبلدية، عبدالكريم بوطابونة.

وقال المجلس البلدي طبرق إن «الاجتماع ناقش تعاون القوات المسلحة والأمن مع بلدية طبرق وجهاز الحرس البلدي لضبط الشارع بالمدينة. وانطلاق حملات أمنية اعتباراً من الأسبوع القادم».

وأوضح المجلس البلدي أن الحملات الأمنية تهدف «لضبط المخالفين وإنهاء كافة المخالفات التي تعيق الحملة التنظيمية التي تقوم بها بلدية طبرق».

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