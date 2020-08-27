«الثني» لـ«بوشناف»: ضرورة تأمين سرت والجفرة لضمان عدم وقوع أية خروقات

ثمن رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الخميس، دور أفراد هيئة الشرطة بوزارة الداخلية، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع الوزير المختص المستشار إبراهيم بوشناف.
واطلع “الثني” خلال الاجتماع مع وزير الداخلية، على الأوضاع الأمنية في مختلف ربوع البلاد، خاصة في بلديتي سرت والجفرة، وسير الحياة اليومية فيهما، مشددا على ضرورة تأمينهما التأمين الأمثل لضمان عدم وقوع أية خروقات.
وأكد “الثني” خلال الاجتماع، ضرورة استمرار أعضاء هيئة الشرطة بالتحلي بالانضباطية والقيام بواجب تأمين الوطن والمواطن واحترامه، وتمثيل المؤسسة الشرطية بالشكل الأمثل.
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