«الثني» لـ«بوشناف»: ضرورة تأمين سرت والجفرة لضمان عدم وقوع أية خروقات

ثمن رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الخميس، دور أفراد هيئة الشرطة بوزارة الداخلية، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع الوزير المختص المستشار إبراهيم بوشناف.

واطلع “الثني” خلال الاجتماع مع وزير الداخلية، على الأوضاع الأمنية في مختلف ربوع البلاد، خاصة في بلديتي سرت والجفرة، وسير الحياة اليومية فيهما، مشددا على ضرورة تأمينهما التأمين الأمثل لضمان عدم وقوع أية خروقات.

وأكد “الثني” خلال الاجتماع، ضرورة استمرار أعضاء هيئة الشرطة بالتحلي بالانضباطية والقيام بواجب تأمين الوطن والمواطن واحترامه، وتمثيل المؤسسة الشرطية بالشكل الأمثل.