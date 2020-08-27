موسكو: تصريحات السراج وعقيلة حول الهدنة بليبيا مشجعة وتثير التفاؤل

أخبار ليبيا24 – سياسة

اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بياني رئيس حكومة الوفاق الوطني ورئيس مجلس النواب بشأن تطبيق وقف إطلاق النار في ليبيا مشجعة وتثير التفاؤل.

وأكدت زاخاروفا في تصريحاتها اليوم الخميس، أن موسكو تدعو إلى إنهاء الأعمال العدائية في ليبيا بشكل عاجل واستئناف المحادثات الليبية، بحسب ما نقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية.

وقالت زاخاروفا: “التصريحات الأخيرة التي أدلى بها رئيس حكومة الوفاق الوطني ورئيس مجلس النواب تثير بعض التفاؤل. ندعو الأطراف إلى الانطلاق الفوري للمحادثات الليبية في إطار الآليات التي أنشأتها قرارات مؤتمر برلين بشأن ليبيا في 19 يناير من هذا العام والتي أقرها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2510”.

وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، إلى أن موسكو مقتنعة بعدم وجود بديل عن تسوية سياسية للأزمة الليبية وتدعو إلى إقامة نظام مستقر لوقف الأعمال العدائية في ليبيا، على حد قولها.

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