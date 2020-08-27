وزارة الصحة تطالب بسرعة تركيب خزانات الأكسجين الطبي المسال

طالبت وزارة الصحة مديري اللجان الاستشارية الطبية ومسؤولي مراكز العزل السريري في البلديات بسرعة تركيب خزانات الأكسجين الطبي المسال.

ودعت الوزارة في منشور لها إلى إعداد شبكة الربط والتوزيع داخل المراكز لتفادي التنقل بين المستشفيات في ظل تزايد استهلاك الأكسجين.

وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يستهدف الحصول على مخزون احتياطي من الأكسجين تحسبا لأي طارئ طبي أو تأخر تزويد المستشفى بصهاريج الأكسجين، ما يمنح الطاقم الطبي أريحية، وتدفقا عاليا لهذه المادة الحيوية التي تساعد في علاج مصابي فيروس كورونا.

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