اختتام دورة تدريبية في الاسعاف النفسي بمدينة بنغازي

اقيمت بمدينة بنغازي احتفالية مصغرة بمناسبة اختتام الدورة التدريبية على الاسعاف النفسي التي اقامتها منظمة الهانديكاب تحت اشراف وزارة الشؤون الاجتماعية بالحكومة الليبية المؤقتة

تناول برنامج الدورة التي استمرت ثلاثة ايام تدريبات عملية ونظرية حول المساعدات النفسية السريعة للنازحين والمتضررين من خلال التعرف علي القواعد والمبادئ الانسانية للإسعافات النفسية ومبادئ العمل الضرورية والصدمة والاجهاد النفسي والقلق العام والاضطرابات ما بعد الصدمة والاكتئاب وكيفية التدخل السريع .