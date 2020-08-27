الخدمات الصحية بنغازي تؤكد على ضرورة استمرار تقديم الخدمات الطبية

عقد مدير إدارة الخدمات الصحية بنغازي ناصر الكاديكي اجتماعا للتأكيد على ضرورة الاستمرار في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، وقيام شركات النظافة بأعمال الرش والتطهير بشكل منتظم في مرافق الرعاية الصحية الأولية، ونقل المخلفات الطبية والتخلص منها وفق الشروط الصحية.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة التزام العاملين في المرافق الصحية بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار جائحة كورونا، إلى جانب مناقشة آلية التعامل مع حالات الاشتباه وتطبيق الحجر المنزلي، والتواصل مع الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي للتبليغ عن أي إصابات.

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