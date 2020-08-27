خارجية البرلمان تطالب الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات عن صالح

طالب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري خلال مباحثات هاتفية مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا الآن بوجيا برفع العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي منذ عام 2016 على رئيس مجلس النواب عقيلة صالح

وأكد العقوري بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب على أهمية دور الاتحاد الأوروبي في دعم استقرار ليبيا وحرص مجلس النواب على التنسيق المستمر مع الاتحاد، مجددا مطالبته

وأكد بوجيا على دور مجلس النواب باعتباره السلطة الشرعية المنتخبة، كما أستعرض المجهودات التي يبذلها الاتحاد الأوروبي من أجل إعادة الاستقرار والسلام إلى ليبيا، مجددا رفضه لأي تواجد أجنبي على الأراضي الليبية .