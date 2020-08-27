تسجيل 440 إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 حالات وفاة

أعلن المركز الطبي لمكافحة الأمراض أمس، تسجيل أربعمئة وأربعين إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، مع زيادة ملحوظة في عدد المتعافين قياسا بالأيام السابقة بسبع وخمسين حالة شفاء، فيما توفي أمس جراء الإصابة بالفيروس تسعة أشخاص، إلى ذلك ارتفع العدد الإجمالي في البلاد إلى اثني عشر ألفا ومئتين وأربع وسبعين إصابة.

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