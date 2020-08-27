تسجيل 440 إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 حالات وفاة

أعلن المركز الطبي لمكافحة الأمراض أمس، تسجيل أربعمئة وأربعين إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، مع زيادة ملحوظة في عدد المتعافين قياسا بالأيام السابقة بسبع وخمسين حالة شفاء، فيما توفي أمس جراء الإصابة بالفيروس تسعة أشخاص، إلى ذلك ارتفع العدد الإجمالي في البلاد إلى اثني عشر ألفا ومئتين وأربع وسبعين إصابة.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
ما وضع ليبيا في حال نشبت حرب عالمية ثالثة؟
تم النشر منذُ 3 دقائق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
خارجية البرلمان تطالب الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات عن صالح
تم النشر منذُ 4 دقائق
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
الخدمات الصحية بنغازي تؤكد على ضرورة استمرار تقديم الخدمات الطبية
تم النشر منذُ 5 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا
اختتام دورة تدريبية في الاسعاف النفسي بمدينة بنغازي
تم النشر منذُ 9 دقائق
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
أضف تعليقـك