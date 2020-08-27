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تسجيل 440 إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 حالات وفاة

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلن المركز الطبي لمكافحة الأمراض أمس، تسجيل أربعمئة وأربعين إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، مع زيادة ملحوظة في عدد المتعافين قياسا بالأيام السابقة بسبع وخمسين حالة شفاء، فيما توفي أمس جراء الإصابة بالفيروس تسعة أشخاص، إلى ذلك ارتفع العدد الإجمالي في البلاد إلى اثني عشر ألفا ومئتين وأربع وسبعين إصابة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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