ديوان المحاسبة يطالب موظفيه بالتقيد بالتعليمات للوقاية من الفيروس

دعا ديوان المحاسبة اليوم مديري الإدارات العامة والمكاتب برئاسة الديوان، ومديري الفروع والوحدات إلى ضرورة تقيد الموظفين والمراجعين بارتداء الكمامة عند الدخول إلى مقر عملهم، وذلك نظرا لتزايد أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا خاصة خلال هذه الفترة، وحرصا على سلامة الجميع، كما دعا الديوان إلى ضرورة التقيد بوضع محاليل التطهير عند مداخل المقرات والطوابق الإدارية، وفي حال إصابة الموظف أو أحد أفراد أسرته فإنه يجب عليه إخطار إدارته.

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