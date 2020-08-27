الثني يوجه بتأمين بلديتي سرت والجفرة

بحث رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني اليوم الخميس مع وزير الداخلية إبراهيم بوشناف الأوضاع الأمنية في ليبيا وخاصة في بلديتي سرت والجفرة، وسير الحياة اليومية فيهما، مؤكدا على ضرورة تأمينهما التأمين الأمثل لضمان عدم وقوع أية خروقات.
وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن الثني شدد خلال الاجتماع الذي عقد بديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي على ضرورة استمرار أعضاء هيئة الشرطة بالتحلي بالانضباطية والقيام بواجب تأمين البلاد وتمثيل المؤسسة الشرطية بالشكل الأمثل مثمنا دور أفراد هيئة الشرطة بوزارة الداخلية.
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