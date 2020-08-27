الثني يوجه بتأمين بلديتي سرت والجفرة

بحث رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني اليوم الخميس مع وزير الداخلية إبراهيم بوشناف الأوضاع الأمنية في ليبيا وخاصة في بلديتي سرت والجفرة، وسير الحياة اليومية فيهما، مؤكدا على ضرورة تأمينهما التأمين الأمثل لضمان عدم وقوع أية خروقات.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن الثني شدد خلال الاجتماع الذي عقد بديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي على ضرورة استمرار أعضاء هيئة الشرطة بالتحلي بالانضباطية والقيام بواجب تأمين البلاد وتمثيل المؤسسة الشرطية بالشكل الأمثل مثمنا دور أفراد هيئة الشرطة بوزارة الداخلية.