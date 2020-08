أكد المتحدث باسم قوات الوفاق محمد قنونو، الخميس، أن حكومة الوفاق غير المعتمدة، لن تثق فيما يعلنه “حفتر ” ، عن بدء الهدنة لانه اعتاد الغدر.

