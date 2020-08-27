نقابة المحامين الفرعية بالجنوب تطالب أعضاء المجلس الرئاسي بتقديم استقالاتهم

طالبت النقابة الفرعية للمحامين في المنطقة الجنوبية، اليوم الخميس، أعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بتقديم استقالاتهم، وإطلاق المتظاهرين الذي جرى توقيفهم أثناء الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة طرابلس منذ الأحد الماضي.

جاء ذلك في بيان أصدرته النقابة الفرعية للمحامين في المنطقة الجنوبية خلال وقفة احتجاجية نظمها أعضاء النقابة، اليوم الخميس، في مدينة سبها للتضامن مع التظاهرات الشعبية التي اندلعت في العاصمة طرابلس احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية واستشراء الفساد.

ودان النقابة الفرعية للمحامين بالمنطقة الجنوبية في البيان «بأشد العبارات قمع التظاهر السلمي والاعتداء على المتظاهرين»، مؤكدة أن التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير مكفولة بشرعية السموات والمواثيق والمعاهدات الدولية.

محامون يتظاهرون أمام مجمع المحاكم في طرابلس ويطالبون بإطلاق الموقوفين ومحاسبة الفاسدين

وقالت النقابة الفرعية للمحامين بالمنطقة الجنوبية في البيان إنها «لن تسكت على الانتهاكات والاعتداء على الحقوق في عموم ليبيا وتطالب الجهات ذات الاختصاص بملاحقة من قام بالاعتداء على المتظاهرين وتقديمهم للعدالة في أسرع وقت ممكن».

وأعلنت النقابة الفرعية للمحامين بالمنطقة الجنوبية تأييدها لـ«حق الشعب الحر في التعبير عن رأيه دون خوف أو إرهاب»، مطالبة بإطلاق «الشباب المتظاهرين دون قيد أو شرط».

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