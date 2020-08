أعلن الجيش، الخميس، أنه ملتزم بوقف إطلاق النار المعلن يوم 8 يونيو الماضي.

