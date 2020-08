كشف تقرير

الرقابة الإدارية، اليوم الخميس، أن وزارة الصحة بحكومة الوفاق غير المعتمدة أبرمت

عقود إيجار لبعض موظفيها دون تشكيل لجان معاينة للعقار بالإضافة إلى توفير سكن

لموظفين لا تشملهم شروط الاستفادة

