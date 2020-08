أعلن

مصرف ليبيا المركزي، اليوم الخميس، عن تفاصيل طلبات فتح الاعتمادات المستندية التي

تم تنفيذها خلال الفترة من 20/8/2020 حتى 26/8/2020.

وقال المصرف، في بيان له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه استنادًا إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي رقم (2/2020) المؤرّخ في 8/ 4/ 2020 بشأن ضوابط تنظيم إجراءات فتح الاعتمادات المستندية خلال الأزمة الراهنة، وإيماءً إلى الفقرة رقم 16 من المنشور المذكور والقاضية بموافقة الجهات الطالبة فتح الاعتمادات على قيام مصرف ليبيا المركزي بنشر تفاصيل تلك الاعتمادات.

The post المصرف المركزي يعلن عن تفاصيل طلبات فتح الاعتمادات المستندية appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24