رشوان : تركيا ساعدت السراج في قمع المتظاهرين بطرابلس

قال المحلل السياسي الليبي سعيد رشوان، الخميس إن الاحتجاجات التي تجتاح طرابلس سلمية، وتبحث بشكل مباشر عن مطالب المواطنين من كهرباء ووقود وسيولة نقدية وغيرها.

وأضاف رشوان في تصريحات صحفية أن التعنت الواضح أمام حل مشاكل المواطنين أدى إلى تفاقم الأزمة، ومن الممكن أن تغير هذه الأزمة من هيكل السلطة والشخصيات التي تحكم في طرابلس وقد تصل إلى يخسر رئيس حكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج منصبه”.

وأشار رشوان إلى أنه في حال أطاحت الاحتجاجات بالسراج، ستلقي هذه الأزمة بظلالها على الاتفاقات التي عقدها مع الدول الأجنبية وعلى رأسها تركيا، موضحا أن تركيا قدمت له فريق أمني متخصص لمكافحة الشغب في الشوارع للمحافظة على اتفاقياتها مع السراج، والتي انتهت بقمع المتظاهرين.

ولفت رشوان إلى أن ما يحدث الآن في طرابلس هو بداية ثورة تصحيحية ستطال كل المدن الليبية، وهي بداية حقيقية للتغيير في ليبيا.

هذا وكانت قد اندلعت عدد من المظاهرات يوم الأحد الماضي للمطالبة بتوفير الكهرباء والوقود لتحسين الحياة المعيشية، واستخدمت حكومة الوفاق غير المعتمدة الرصاص لتفريق المتظاهرين، وجرى اعتقال العديد نن الأشخاص المشاركين في هذه الاحتجاجات والمظاهرات.

