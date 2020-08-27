الانتهاء من صيانة عدد من سيارات الإطفاء التابعة لهيئة السلامة الوطنية

أنهت الحكومة الليبية صيانة عدد من آليات الإطفاء لصالح هيئة السلامة الوطنية، لتدخل للخدمة في مختلف فروع هيئة السلامة بوزارة الداخلية، وذلك بعد تعاقدها مع إحدى الشركات الوكيلة لشركة مان لإدخال سيارات المطافئ للصيانة بسبب نقص قطع الغيار وخروجها عن الخدمة، كما وردت الحكومة عددا من الآليات الجديدة لصالح الهيئة في إطار توفير كافة الإمكانيات لهيئة السلامة الوطنية لضمان سير عملها بالشكل المطلوب.

يشار إلى أن بعض الفروع تعاني نقصا في السيارات، وسط الكم الهائل للحرائق خلال الفترة الماضية، واستخدام الآليات في تعقيم المدن ضمن التدابير الاحترازية لمكافحة وباء كورونا.

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