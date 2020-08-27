الانتهاء من صيانة عدد من سيارات الإطفاء التابعة لهيئة السلامة الوطنية

أنهت الحكومة الليبية صيانة عدد من آليات الإطفاء لصالح هيئة السلامة الوطنية، لتدخل للخدمة في مختلف فروع هيئة السلامة بوزارة الداخلية، وذلك بعد تعاقدها مع إحدى الشركات الوكيلة لشركة مان لإدخال سيارات المطافئ للصيانة بسبب نقص قطع الغيار وخروجها عن الخدمة، كما وردت الحكومة عددا من الآليات الجديدة لصالح الهيئة في إطار توفير كافة الإمكانيات لهيئة السلامة الوطنية لضمان سير عملها بالشكل المطلوب.
يشار إلى أن بعض الفروع تعاني نقصا في السيارات، وسط الكم الهائل للحرائق خلال الفترة الماضية، واستخدام الآليات في تعقيم المدن ضمن التدابير الاحترازية لمكافحة وباء كورونا.
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