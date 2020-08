آقصوي: أي محاولة لإقصاء تركيا خارج شرق المتوسط ستكون خاسرة

اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي آقصوي،

اليوم الخميس، أن نزول الطائرات العسكرية الفرنسية في جزيرة قبرص، بذريعة المناورات

العسكرية خلال الفترة من 26 إلى 28 أغسطس مع قبرص واليونان وإيطاليا، بمثابة تصعيد

للتوترات القائمة في شرق المتوسط .

وأوضح آقصوي، في بيان له، أن نزول هذه الطائرات وبقاؤها هناك

بشكل مؤقت أو دائم، يتعارض مع اتفاقيات عام 1960، مبينا أن فرنسا بهذا التصرف تشجع

على تصعيد التوتر في شرق المتوسط بشكل خطير .

وشدد آقصوي على أن أية محاولة تسعى لإقصاء تركيا خارج شرق

المتوسط سيكون مصيرها الخسارة.

