حملات أمنية لضبط المخالفين في طبرق

أعلنت بلدية طبرق اليوم الخميس انطلاق حملات أمنية في المدينة اعتبارا من الأسبوع القادم لضبط المخالفين في المدينة.

وبين المكتب الإعلامي لبلدية طبرق عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أنه جرى عقد اجتماع بقاعدة طبرق البحرية شارك فيه آمر منطقة طبرق العسكرية اللواء سالم الرفادي ومدير الأمن العميد عبدالمولى ونيس ورئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية بحضور اللواء ناجي بوعلوية آمر قاعدة طبرق البحرية وعضو المجلس التسييري لبلدية طبرق عبدالكريم بوطابونة.

وأوضحت البلدية أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة تعاون القوات المسلحة والأمن مع بلدية طبرق وجهاز الحرس البلدي لضبط الشارع بالمدينة مشيرة إلى انطلاق حملات أمنية اعتباراً من الأسبوع القادم وذلك لضبط المخالفين وإنهاء كافة المخالفات التي تعيق الحملة التنظيمية التي تقوم بها بلدية طبرق.